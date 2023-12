Piqué, Clara Chia Marti batte Shakira: cosa è successo in Colombia

Clara Chia Marti, la fidanzata di Gerard Piqué, è riuscita a detronizzare la sua ex compagna, Shakira, da una delle classifiche più importanti dell'anno. Di recente Google ha pubblicato il report sulle ricerche del 2023 e al primo posto dei personaggi più cercati in Colombia si è piazzata proprio la giovane studentessa che ha rubato il cuore all'ex difensore del Barcellona. Uno smacco per Shakira , che è nata e cresciuta a Barranquilla. La popstar si è piazzata al secondo posto delle ricerche dei suoi connazionali mentre l'ex calciatore all'ottavo.

Clara Chia Marti la più cercata su Google in Colombia

Clara Chia Marti è salita alla ribalta grazie alla sua love story con Piqué e alla canzone 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' di Shakira, in cui la musicista parla apertamente del tradimento del padre dei suoi figli. Prima dello scandalo Clara era una perfetta sconosciuta e per questo la curiosità è stata tanta. Stando a quanto riporta Google, gli utenti hanno fatto delle ricerche precise sulla ragazza. "Quanti anni ha Clara Chia", ad esempio ma anche "Canzone di Clara Chia" e "Clara Chia transgender".

Shakira è la cantante più cercata su Google nel 2023

Se nel suo Paese natale Shakira si è dovuta accontentare del secondo posto, è andata diversamente nel resto del mondo. Sia in Europa sia in Sud America la 46enne è stata la cantante più cercata su Google complice il successo della sua revenge song realizzata con Bizarrap. Tra l'altro il brano è stato il pezzo in lingua spagnola più ascoltato su Spotify in 24 ore e il più veloce a raggiungere 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nella classifica italiana fornita da Google Shakira si è piazzata al quarto posto: prima di lei solo Jannik Sinner, Romelu Lukaku e Peppino Di Capri.