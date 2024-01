El Shaarawy, la fidanzata Ludovica Pagani: "Perché non facciamo quella cosa"

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si frequentano ormai da qualche anno ma raramente si mostrano insieme sui social network. Centellinate anche le dediche d'amore e le dichiarazioni stampa, eccezion fatta per l'ultima che la conduttrice, influencer e deejay ha rilasciato di recente al Corriere della Sera. Una scelta ben precisa quella della coppia, come rivelato dalla Pagani.

Perché El Shaarawy e Ludovica Pagani si mostrano poco sui social network

A differenza di molte colleghe Ludovica Pagani non mostra molto sul web della sua vita di coppia con El Shaarawy. "Non mi piace farlo - ha spiegato l'influencer 28enne che da bambina sognava di diventare criminologa - Lui è riservato, qualità che apprezzo tantissimo. E io anche, di conseguenza. Per tutelare qualcosa di bello, la cosa migliore è non esporla".

Fidanzata El Shaarawy, chi è Ludovica Pagani

Classe 1995, Ludovica Pagani è una modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. È laureata in Economia e Management. Nel suo curriculum svariate esperienze a Sportitalia e TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. La Pagani è tra le influencer più seguite in Italia. Tra le sue migliori amiche l'ereditiera Elettra Lamborghini.