"Re Carlo pronto ad abdicare. E spunta un segreto su Kate Middleton"

C'è grande feeling tra Re Carlo III e Kate Middleton . A detta di alcuni royal watcher, il nuovo monarca ha con la nuora un rapporto migliore rispetto a quello che ha con il figlio William . Stando a quanto spifferato dall'esperta reale Sally Bedell Smith, Carlo ha imparato dagli errori passati, soprattutto da quelli con Lady Diana , e per questo preferisce vedere Kate come un'alleata vista la sua grande popolarità. Ad oggi la principessa del Galles è la componente della famiglia reale più apprezzata.

Re Carlo e Kate Middleton vanno molto d'accordo

"Re Carlo e Kate Middleton vanno molto d'accordo: il Re è più vicino alla nuora che al figlio, il Principe Wiliam", ha assicurato la Bedell Smith. Inoltre il monarca si è affidato alla nuora per creare un'immagine più moderna della corona britannica e per lanciare nuovi programmi ed iniziative sociali. In più ad unire Carlo e Kate c'è l'avversione per Meghan Markle: entrambi non sopportano l'ex attrice, sposata dal 2018 con il Principe Harry.

Re Carlo abdica in favore di William e Kate?

In virtù del legame con Kate Middleton, Re Carlo potrebbe presto abdicare in favore del Principe William, come fatto di recente dalla regina Margrethe II di Danimarca. In questo modo, spiegano diverse fonti, William e Kate potrebbero salire al trono da giovani e garantire maggiore sicurezza e contemporaneità alla monarchia inglese.