ROMA - Il frontman dei Maneskin Damiano David torna a far parlare di sé per i tatuaggi. Il cantante ha deciso di inaugurare il nuovo anno con un nuovo disegno artistico tratteggiato sulla propria pelle. Lo scorso maggio il cantante si era ispirato all’arte giapponese dei tattoo per tatuarsi tre personaggi in stile cartoon: una coniglietta, una topina e una fata.