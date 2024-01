Amici: Cricca e Isobel si sono lasciati. L'annuncio

Cricca e Isobel di Amici si sono lasciati. A farlo sapere il cantante su Instagram, che in precedenza aveva annunciato il suo viaggio in Africa con famiglia al seguito: "Se volete sapere come sto, perché sono venuto qui o cosa sia successo credo sia il caso di chiederlo direttamente a me. Senza rischiare di mal interpretare le mie parole e senza aggiungere le proprie di interpretazioni. Non so perché son partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male". E poi: "Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so…Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere". Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi di questa separazione.