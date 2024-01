Lavezzi angosciato e depresso: colpa di una truffa e di un tradimento

Ancora indiscrezioni sulle condizioni di salute di Ezequiel Lavezzi. Stando a quanto spifferato in tv dal giornalista argentino Juan Etchegoyen, l'ex attaccante "ha avuto una forte ricaduta a causa di una situazione che lo tormenta da mesi. Un problema che lo angoscia e che non riesce a superare. È stato truffato da un caro amico, ha perso un'elevata somma di denaro. Un tradimento economico e personale da parte di una persona di cui si fidava tantissimo e non riesce a riprendersi. È angosciato e depresso".