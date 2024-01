Tom Brady e Irina Shayk ancora insieme: ecco come sono stati beccati

Tom Brady e Irina Shayk sono tornati a farsi vedere insieme. Lo scorso ottobre qualcuno aveva parlato di una rottura tra l'ex giocatore di football e la top model ma in realtà la frequentazione continua. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi a cena, alla Brasserie Fouquet's New York di Manhattan. Secondo alcuni testimoni Tom e Irina si sono intrattenuti nel locale per circa due ore e lo sportivo ha gustato un hamburger da 30 dollari. Brady era vestito casual, con un maglione grigio, mentre la modella ha sfoggiato un abito nero a maniche lunghe.