Belen e Antonino Spinalbese hanno fatto pace

Pace fatta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese dopo le incomprensioni dell'ultimo Natale. L'ex hair stylist è stato pizzicato dai paparazzi di Chi mentre si recava a casa della soubrette per prendere la piccola Luna Marì, la figlia che l'ex coppia ha avuto nel 2021. La rivista fa inoltre sapere che i due si sono riappacificati: "È un momento che hanno superato, anche con l'aiuto dei rispettivi avvocati. Ha prevalso la ragione in due persone che si sono amate, si sono lasciate molto velocemente e ora si ritrovano, quasi come due estranei, a decidere i tempi e i modi per vedere la figlia".