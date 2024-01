Uomini e Donne, l'ex tronista Giorgia Lucini sposa Federico Loschi

Giorgia Lucini e Federico Loschi si sposano! L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la proposta di nozze dal giocatore di basket. È avvenuto tutto in un ristorante di Livorno: l'influencer, non appena ha visto la torta con la scritta ‘mi vuoi sposare?‘, è scoppiata a piangere. Gli scatti condivisi sui social network dallo sportivo riprendono Giorgia mentre, sorridente, mostra l'anello che il compagno le ha regalato per l'occasione. "Quelli bravi scriverebbero "SHE SAID YES". Io dico che dopo 7 anni , 10 mesi e 2 figli HA DETTO SI. 18.01.2024", ha commentato Loschi.