MILANO - Palleggiare davanti a Zlatan Ibrahimovic avrebbe messo in soggezione chiunque ed è stato anche così per Fedez a Milanello, dove si è recato insieme al collega e socio d'affari Lazza (grande tifoso rossonero, con cui ha lanciato sul mercato una nuova bevanda). Un siparietto ripreso in dei video postati dal rapper in alcune storie Instagram e il cui esito è stato a dir poco... disastroso.