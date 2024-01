Aida Yespica: "Con OnlyFans guadagno bene", cosa ne pensa l'ex Matteo Ferrari

Che fine ha fatto Aida Yespica? Da tempo la soubrette venezuelana è lontana dal mondo della tv: l'ultima apparizione risale al 2017, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Oggi Aida ha 41 anni, è più bella e sensuale che mai, e ha deciso di darsi da fare su OnlyFans, la popolare piattaforma di intrattenimento che offre ai suoi abbonati l'accesso a contenuti per adulti (che spesso comprendono immagini e video bollenti). "Su Instagram era diventato impossibile gestire i messaggi diretti con i fan, così ho dato loro la possibilità di interagire tutti i giorni con me. Condivido in maniera inedita i miei lavori e le mie giornate", ha spiegato la Yespica al settimanale Nuovo.