Irina Shayk, Tom Brady e Lewis Hamilton: il triangolo no. Un amico della top model ha smentito a Page Six la presunta liaison tra la russa e il pilota, che sono stati beccati insieme a Parigi, durante le ultime sfilate. "Sono amici da anni, non c'è nulla di romantico tra di loro", ha assicurato la fonte. "Sono davvero buoni amici. Lei lo ha sempre sostenuto e lui l'ha sempre supportata. Sono amici da almeno 13 anni. Non c'è niente tra di loro", ha aggiunto. E Brady?