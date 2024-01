Tori Spelling svela: "Luke Perry e Madonna sono stati insieme!"

Madonna e Luke Perry sono stati insieme . È quanto svelato da Tori Spelling , che ha parlato per la prima volta della relazione tra la cantante e l'attore, celebre per il ruolo in Beverly Hills 90210 e scomparso nel 2019 . L'incontro tra i due sarebbe avvenuto nel 1991 , quando Perry era all'apice del suo successo.

"Luke Perry e Madonna hanno avuto una storia"

Tori Spelling, attrice e compagna di set di Perry, si è raccontata nel podcast di Jennie Garth, svelando un retroscena sull'ex interprete di Dylan McKay, che avrebbe ricevuto una chiamata da Madonna in persona che lo aveva scelto come come sostituto di Elizabeth Taylor per consegnargli un premio per conto dell'American Foundation for Aids Research. Madonna era reduce dalla fine al suo matrimonio con Sean Penn mentre Perry era ancora lontano dal 1993, quando avrebbe sposato Rachel Minnie Sharp. Tori Spelling ha raccontato di aver sentito un messaggio che Madonna aveva lasciato sulla segreteria di Perry, come prova che la storia fosse vera. Non ci sono però ulteriori dettagli sulla durata della storia o sui motivi che l'hanno portata alla fine.