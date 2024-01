Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: svelata data e location del matrimonio

Fervono i preparativi per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . A sette anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser si giureranno amore eterno. Sui social network l'argentina ha svelato qualche dettaglio del lieto evento: salvo imprevisti, il matrimonio sarà celebrato a giugno davanti a familiari e amici. "Non siamo pochi, ma saranno tutte persone che fanno parte della nostra vita", ha assicurato la futura sposa, aggiungendo poi che il sì sarà pronunciato in Toscana.

Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano in Toscana

"Adesso però vi spiego perché vorrei sposarmi in Toscana. - ha rivelato Cecilia Rodriguez sui social network - L'anno scorso, io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio in Maremma, in Toscana e lì abbiamo visto che c'è una campagna che ricorda molto la mia Argentina. Si tratta di una campagna che però somiglia anche molto a Trento, dove ha vissuto Ignazio. Quindi mi piacerebbe unire questi due mondi. Per questo ritengo che la Toscana sia il posto perfetto per il matrimonio".