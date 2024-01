Re Carlo malato: l'ultima scelta di Harry svela tutta la verità

Re Carlo operato alla prostata: il rapporto con il Principe Harry

Nessun arteficio per catturare l'attenzione pubblica, Harry e Meghan sono più lontani che mai da Carlo, il Principe William e Kate Middleton. E la decisione di non "tornare all'ovile" neppure in questo periodo complicato non è stata apprezzata più di tanto dai sudditi, che si aspettavano un comportamento diverso dal secondogenito di Lady Diana. Ma il 39enne, in barba alle malelingue, va avanti per la sua strada (mano nella mano con Meghan).