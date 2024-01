Anna Falchi ha un nuovo fidanzato: è un volto noto, 14 anni più giovane

Nuovo amore per Anna Falchi. La conduttrice è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna in dolce compagnia, quella di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini. I due sono stati prima sorpresi a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e poi mentre si scambiano un bacio focoso in auto.