Perché Belen e Elio Lorenzoni si sono lasciati: svelate le cause

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non stanno più insieme: i due si sono lasciati. Il gossip circola da settimane e la soubrette non ha mai smentito. Da qualche tempo, però, non si fa più vedere accanto all'imprenditore bresciano, che le è stato molto vicino durante il periodo della depressione. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, sarebbe stata Belen a mollare il fidanzato.