Alessandra Amoroso: che frecciata all'ex fidanzato (famoso)!

Alessandra Amoroso, chi è il nuovo fidanzato Valerio Pastore

"La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona", ha detto Alessandra Amoroso. Il fidanzato Valerio Pastore è un videomaker e tecnico del suono, più giovane della cantante di otto anni.