"Paola e Chiara, paura per una nuova lite con Arisa: Sanremo trema"

Sanremo 2024, perché Paola Iezzi e Arisa hanno litigato

Lo scontro tra Paola Iezzi e Arisa è nato dopo l'esclusione della seconda dal gay pride di Roma per le sue parole di stima nei confronti di Giorgia Meloni. "Non mi sento di recriminare Rosalba (Arisa, ndr) per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non tutti abbiamo la stessa self confidence nell’esprimere noi stessi. Chiaramente non sono d’accordo su quello che ha detto, chiaramente esistono questioni più importanti della uscita diciamo infelice di Arisa", ha dichiarato Paola. Parole che non sono piaciute ad Arisa, che ha replicato con il dito medio sui social network: "Non ho self-confidence? Vediamo. Ho paura di non lavorare? No, tesoro mio. E se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l’ipocrisia fa schifo. E prima o poi la verità verrà a galla. Perché io lavoro veramente per la comunità LGBTQ+, non faccio le festine, non metto i lustrini e vado in piazza 'viva l’amore, viva l’amore', cresci e impara che non si parla male degli altri quando gli altri non ci sono. Hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere".