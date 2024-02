Paola Saulino rivela: “Sono andata a letto con tre giocatori sposati o fidanzati”

"Ho avuto tre relazioni nella mia vita con ragazzi della Premier League che in seguito ho scoperto essere fidanzati o sposati. Sono rimasta delusa: ho avuto rapporti con loro, e posso dire che la differenza sta nella maturità". Paola Saulino , influencer italiana di 34 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni piccanti nel Regno Unito, svelando che, "vengo contattata da molti calciatori tramite messaggi privati su Instagram, anche solo con un semplice 'ciao' per aprire la conversazione".

Paola Saulino difende Walker

La modella ha difeso Kyle Walker, al centro di una vicenda di tradimento: "Prima di tutto, non sono sorpresa da quello che Kyle ha fatto. Credo sinceramente che il tradimento sia una cosa molto naturale nella vita. Cosa c'è che non va? Forse il tradimento ha solo una cattiva reputazione, ma è normale che possiamo desiderare altre cose nella vita. Perché non dovrebbe essere lo stesso in amore?", ha spiegato. "Sicuramente simpatizzo con Walker perché il 98% dei calciatori lo fa, forse non creando una vita parallela, ma è molto facile avere due o tre mogli e figli sparsi in giro".