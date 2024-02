"Balotelli mano nella mano con Chanel Totti": la fake news virale su TikTok

ROMA - No, quella mano nella mano con Mario Balotelli non è Chanel Totti. L’incipit è doveroso e va subito a smentire il video fake che è diventato popolare su TikTok. Nelle immagini si vede l’attaccante dell’Adana Demirspor in giro con una ragazza che tanti utenti hanno associato alla figlia dell’ex campione della Roma e di Ilary Blasi. Nulla di verso insomma, ennesimo video virale che in pochi giorni ha creato molto chiacchiericcio sui social. Balotelli intanto è tornato in campo in Turchia nella recente sconfitta del suo Adana Demirspor contro il Kasimpasa. Mario è rientrato dopo l’infortunio al ginocchio (operazione a fine novembre) ed è riuscito anche a segnare. Quarto gol in sei partite. In campo prova sempre a fare la differenza.