Matilda De Angelis e l'amore con Alessandro De Santis: "Ecco come l'ho conosciuto"

ROMA - "Ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda". Così Matilda De Angelis ha rivelato in un'intervista a 'Grazia' il modo in cui è scoppiato l'amore con Alessandro De Santis, 26enne cantante dei Santi Francesi reduci dal 18esimo posto al Festival di Sanremo dove il gruppo (vincitore di X Factor 2022) ha gareggiato con il brano 'L'amore in bocca'.

Matilda De Angelis racconta l'amore con Alessandro De Santis

"È una storia romantica" ha aggiunto la 28enne attrice protagonista su Netflix della serie 'La legge di Lidia Poët' che ha seguito il suo Alessandro anche nell'avventura sanremese, seduta in prima fila del teatro Ariston e chiamata in causa dal direttore artistico Amadeus in una delle serate della rassegna che si è chiusa con la vittoria di Angelina Mango. "Ha forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia - chiosa Matilda parlando del cantante -. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca".