Mare Fuori, parla Ludovica Coscione: "Cosa c'è tra me e Matteo Paolillo"

Edoardo e Teresa di Mare Fuori stanno insieme nella realtà? Secondo gli ultimi gossip sarebbe scoppiato l'amore tra gli attori Matteo Paolillo e Ludovica Coscione , tanto che il primo ha scelto la collega come protagonista del suo nuovo videoclip musicale.

Mare Fuori, gli attori Matteo Paolillo e Ludovica Coscione stanno insieme?

"Io e Matteo siamo tanto amici, abbiamo un legame speciale, però siamo solo amici", ha dichiarato Ludovica Coscione in un'intervista rilasciata a Timeline su Rai3. In passato l'attrice è stata fidanzata con Nicolas Maupas, che in Mare Fuori interpretava il Chiattillo.