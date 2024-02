Piqué, Shakira perdona Clara: il motivo per cui la lascerà vivere con i suoi figli

Svolta nel rapporto tra Shakira e Piqué a quasi due anni dalla loro rottura che ha fatto chiacchierare tutto il mondo. La popstar ha deciso di perdonare l'ex compagno permettendo a Clara Chia Marti di vivere con i suoi figli Milan e Sasha , che oggi hanno rispettivamente 11 e 9 anni. Al momento i piccoli vivono con la madre a Miami ma quando tornano in Spagna per stare con il padre potranno frequentare anche Clara. La scelta di Shakira di accettare finalmente la studentessa in quella che è ormai diventata una famiglia allargata è arrivata dopo un lungo confronto tra l'ex difensore del Barcellona e William Mebarak, il padre della cantante.

Shakira e Piqué e l'ultima decisione su Clara Chia Marti

Secondo fonti vicine alla famiglia, riportate dai media internazionali, il padre di Shakira ha chiesto all'ex genero di fare la pace con la figlia per il benessere dei bambini. Una richiesta che ha portato Piqué e Shakira ad una lunga ed importante riflessione. Gli ex compagni stanno così provando a migliorare il loro rapporto e di recente si sono scambiati anche affettuosi auguri per il compleanno (che entrambi festeggiano il 2 febbraio). Applausi da parte dei fan della colombiana: in questo modo Shakira ha dimostrato di essere disposta a tutto per i suoi cuccioli, pure mettere da parte vecchi dolori.