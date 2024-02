Emma svela tutto: "Cosa è successo tra me e Tedua a Sanremo"

Emma e Tedua stanno insieme dopo Sanremo 2024?

"Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente", ha rivelato Emma Marrone, assicurando che al momento non c'è nulla di concreto con il collega. In futuro, però, tutto è possibile: "Cosa gli cucinerei se lo invitassi a cena? Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare", ha affermato.