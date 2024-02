Federica Nargi in crisi con Matri? Il messaggio preoccupa i fan

Federica Nargi ha tagliato i suoi lunghi capelli. Un caschetto "per rinfrescare il look", come spiegato dall'ex Velina di Striscia la notizia sui social network. L'ultimo messaggio apparso su Instagram, però, sembra nascondere molto di più.

"In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare. Oggi è stato quel giorno - ha scritto l'ex Velina di Striscia la notizia -Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più".