"Marco Mengoni e Mahmood, l'intesa cresce ogni giorno di più"

Marco Mengoni e Mahmood hanno un rapporto speciale che non è passato inosservato all'ultimo Festival di Sanremo, dove il primo è stato co-conduttore di Amadeus mentre il secondo uno dei trenta artisti in gara. Il settimanale Oggi ha svelato cosa si nasconde dietro questo legame: "Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origine francese. A stargli vicino è il collega Mahmood". E non è finita qui...