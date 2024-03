"Geolier ha lasciato la fidanzata": il gossip clamoroso arriva da Napoli

Il gossip è clamoroso e arriva da Napoli: Geolier avrebbe rotto con la storica fidanzata Valeria. A riportarlo l'esperto di gossip Alessandro Rosica su Instagram. Dopo il grande successo al Festival di Sanremo, dove ha vinto la serata delle cover tra le polemiche ed è arrivaro secondo in classifica generale, Geolier si sarebbe lasciato con la compagna ed entrambi avrebbero tolto le foto dai social. Il motivo? Si parla di presunti tradimenti, ma per ora non ci sono certezze, né in un senso né nell'altro.