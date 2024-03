Belen: "Ho un segreto", poi si arrabbia per il figlio Santiago

Belen si arrabbia per il figlio Santiago

"Complimenti per le bellissime parole copiate o supervisionate (da Bruno) la fiamma che arde sta a indicare la passione per la vita o per il genere maschile? Peccato tu non abbia portato Santi in montagna, si sarebbe divertito anche perché c'erano tanti ragazzini come lui", ha scritto una follower. Un commento che ha infastidito Belen, che ha risposto per le rime: "Prima di tutto non sono fidanzata con nessuno. Secondo, Santi aveva scuola e non posso farlo mancare. Terzo fatti i ca**i tuoi che campi 100 anni". La showgirl ha così smentito la presunta love story con il giocatore di basket Bruno Cerella così come il ritorno di fiamma con Elio Lorenzoni.