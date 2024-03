Kate Middleton malattia: "C'è una ragione per cui la famiglia non ne parla"

Come sta Kate Middleton: parla lo zio al Grande Fratello Vip

"Penso che dovrebbero lasciarla in pace in questo momento perché c'è una ragione per cui la famiglia non ne parla e le stanno dando un po' di spazio", ha fatto sapere per poi aggiungere: "Ma poiché Kate è Kate c'è sempre interesse per lei". Secondo Gary, poi, "William e Kate sono i salvatori della famiglia reale inglese e mi piace il fatto che lei metta sempre la famiglia al primo posto". Goldsmith si è infine scagliato contro Harry e Meghan: "Harry, William e Kate andavano molto d'accordo ma poi è arrivata Meghan che ha messo i bastoni tra le ruote e creato così tanto dramma. Non è giusto".