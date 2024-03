Elisabetta Canalis, primo topless esplosivo a Miami

Elisabetta Canalis in versione da spiaggia. L'ex velina è in forma smagliante. In questi giorni si è presentata in bikini a Muscle Beach, a Miami, una zona dove si radunano tutti gli amanti della palestra e delle arti marziali. Era in compagnia di Georgian Cimpeanu, il nuovo amore arrivato dopo il divorzio dal marito Brian Perri, che è un campione a livello mondilale di kickboxing. E allora sole, sorrisi, calci, pugni e abbracci insieme a un fisico da star, con tanto di topless, il primo del 2024 per Elisabetta Canalis.