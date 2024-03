Melissa Satta, messaggio criptico e duro sui social: a chi è rivolto?

MILANO - La sua storia con Matteo Berrettini è finita da alcune settimane, e Melissa Satta sembra aver ritrovato la grinta dei tempi migliori. L’ex velina è tornata sui social per pubblicare un post che nei prossimi giorni farà parlare, in special modo per la frase contenuta all’interno della foto. "Il problema non è la gente che non comprende. Ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende”.