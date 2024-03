Lory Del Santo senza filtri: "Sinner non è sexy. Mentre il sesso con Alcaraz..."

Lory Del Santo e la passione per il tennis. In una lunga intervista al Corriere della Sera l'attrice e conduttrice parla, tra le altre cose, anche del suo amore per palline e racchette. Le chiedono se corteggerebbe Sinner: "Non è sexy. Il mio sangue è più per Alcaraz. Un pensierino? E come no? È un po’ basso: 1,83. Io amo quelli dal metro e 88 in su. Ma è di sicuro una potenza a livello sessuale". Il tennis è un suo vecchio pallino. Da ragazza, si legge nell'intervista, andò a Wimbledon con l’intento preciso di trovare un fidanzato: "E conobbi Richard Krajicek: ci fu un’avventura", ammette Lory Del Santo. Che poi aggiunge: "Il nostro bambino era nato al sesto mese. Non volli dargli un nome per proteggermi. Infatti non lo nomino mai, come se non fosse mai successo".