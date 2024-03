Fedez scrive alla ex durante la crisi con Chiara Ferragni: il messaggio social

Lo scambio tra Fedez e l'ex fidanzata Silvia Brigatti

Fedez ha ricordato sui social network gli inizi della sua carriera: "Avevo speso tutti i soldi che avevo per registrare il disco e non avevo più soldi per girare i video e quindi mi sono comprato una telecamerina, ho risparmiato soldi e ho imparato a girare e a montare i video. Ai tempi c’era "Final cut", imparai a montare i video per necessità e i primi che uscirono erano girati dalla mia ex fidanzata, che taggo e saluto, Silvia, io li montavo e facevo la regia. Non solo mi ha regalato un sogno questo disco, ma mi ha insegnato a coltivare un'altra passione, il montaggio video". Silvia ha ricondiviso il video di Federico tra le sue storie aggiungendo un cuore rosa.