Myrta Merlino fuori da Pomeriggio 5? C'è già il nome della sostituta

Myrta Merlino a rischio . A neppure un anno dalla sostituzione di Barbara D'Urso, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo rimpiazzo. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia: "Costretta a una svolta trash con accenti “d’ursiani” per accalappiare le casalinghe orfane del “caffeuccio” e del cuoricino, la maga Merlino non ha sbancato l’auditel. E allora inizia a girare insistentemente il nome di Cesara Buonamici per sostituirla in conduzione".

Chi potrebbe sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Qualche tempo fa sempre Dagospia ha parlato della possibilità di vedere a Pomeriggio 5 Veronica Gentili, l'attuale conduttrice de Le Iene, in forte ascesa a Mediaset. Per il settimanale Nuovo, invece, potrebbe arrivare al timone del programma Federica Panicucci, che lascerebbe così la fascia del mattino per spostarsi in quella del pomeriggio. Di sicuro a Pomeriggio 5 non rivedremo Barbara D'Urso, che non è rimasta in buoni rapporti con l'azienda del Biscione.