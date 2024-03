Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser: il gelido commento di Francesco Monte

Quasi tutto pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che verrà celebrato il prossimo 30 giugno in Toscana. A commentare la notizia anche Francesco Monte, ex fidanzato storico della modella argentina. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato scaricato dalla Rodriguez sette anni fa proprio per Moser, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Una rottura piuttosto chiacchierata e ad oggi Cecilia e Francesco non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.