Kate Middleton, la presunta amante di William è accusata di furto

Rose Hanbury, la presunta amante del Principe William nonché amica di Kate Middleton, nell'occhio del ciclone. Questa volta il suo legame con il Principe del Galles non c'entra nulla: l'ex modella è accusata insieme al marito di furto. La coppia sarebbe in possesso di alcune d'opere d'arte cinese che sono state saccheggiate tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. A causa del gossip che la vede protagonista da mesi, sono finiti in rete alcuni vecchi servizi fotografici di Rose, apparsi sul Financial Times e Vanity Fair, che sono apparsi sospetti a più di qualcuno.