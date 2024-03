Alena Seredova compie 46 anni, frecciatina all'ex marito Buffon

Il 21 marzo Alena Seredova ha compiuto 46 anni . Per l'occasione ha ricevuto una bellissima sorpresa dal marito Alessandro Nasi , che le ha organizzato una festa di compleanno a casa insieme ai figli Louis Thomas e David Lee avuti dal precedente matrimonio con Gigi Buffon e la piccola Vivienne Charlotte , figlia nata dall'amore attuale della modella e soubrette.

Alena Seredova e il rapporto oggi con Buffon

"Possiamo dirlo, sono 46. Me li sento tutti. Non sono vecchia, ma sto invecchiando", ha detto Alena Seredova a Un giorno da pecora prima di lanciare una frecciatina all'ex marito Gigi Buffon: "Se mi sono arrivati gli auguri di Buffon? Ma certo che ci facciamo gli auguri, ma diciamo che lui è uno di quelli che arrivano sempre per ultimi...".