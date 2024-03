David Beckham rivela perché ha scelto Victoria come sua moglie

David Beckham ha parlato del profondo legame e dell'ammirazione che ha per sua moglie, Victoria Beckham, durante una sentita conversazione su This Life of Mine di SiriusXM con James Corden. Il 48enne ha riflettuto sul viaggio d'amore e di collaborazione che ha condiviso con l'ex Spice Girl, evidenziando le qualità che hanno reso il loro legame indissolubile. Inizialmente attratto da Victoria per la sua bellezza e il suo fascino, David ha ammesso: "La immaginavo e basta. Non sapevo come fosse come persona. In realtà la immaginavo come la maggior parte delle persone. E non sapevo con chi sarei stato per il resto della mia vita".