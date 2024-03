Kate Middleton malata: cosa si sono detti William e Harry nell'ultima telefonata

La malattia di Kate Middleton non ha cambiato la situazione tra Harry e William . Tra i due fratelli c'è stata una telefonata dopo l'annunio della Principessa del Galles ma non è avvenuto alcun riavvicinamento ufficiale. "Harry e Meghan sono stati in contatto con William, ma il loro messaggio privato era semplicemente di simpatia , i due fratelli al momento non hanno alcuna intenzione di fare pace o di lasciarsi il passato alle spalle, né di vedersi a maggio quando è previsto che Harry torni nel Regno Unito", ha fatto sapere al Mirror l'esperto reale Tom Quinn.

Il Principe William non vuole perdonare il fratello Harry

"William è ancora ferito da tutto ciò che Harry ha detto in passato - ha aggiunto Quinn - Ha risposto al messaggio, ma la risposta è stata studiata dal palazzo e non è certo la risposta informale che ti aspetteresti da un fratello all'altro. È più simile al tipo di comunicazione che otterresti tra due diplomatici un po' diffidenti". Harry e Meghan hanno appreso del cancro di Kate Middleton dal video della futura Regina, come il resto del mondo. Nessun componente della famiglia reale ha messo al corrente la coppia. Nessuno, a partire da William, si fida più dei Sussex dopo le accuse e confessioni degli ultimi anni. Anche per questo motivo difficilmente la coppia tornerà a tutti gli effetti nella royal family come insinuato da qualcuno nei mesi scorsi.