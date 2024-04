Carla Bruni e il tradimento: "Sgozzerei mio marito solo per un motivo..."

C'è stato un botta e risposta particolare tra Carla Bruni e Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, programma che andrà in onda stasera. A un certo punto della lunga intervista la giornalista le chiede se il suo essere illegittima abbia avuto ripercussioni sulla sua vita e la Bruni, che è sposata con l'ex premier francese Nicolas Sarkozy, ammette: "Sì. L’adulterio per me non è un peccato, io sono figlia di quell’amore".