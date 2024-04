Mare Fuori, Matteo Paolillo e Ludovica Coscione si sono lasciati

In realtà Matteo Paolillo e Ludovica Coscione hanno sempre precisato di essere solo buoni amici ma nell'ultimo periodo erano praticamente inseparabili. Ora un allontamento improvviso, per motivi ancora tutti da svelare. A quanto pare i due non torneranno a recitare insieme in Mare Fuori 5: Edoardo Conte è morto nell'ultima puntata della quarta stagione mentre non è chiaro il futuro di Teresa, incinta e abbandonata dal grande amore della sua vita.