Kate Middleton senza pace: i genitori sono in bancarotta e non pagano i debiti

Ancora guai per Kate Middleton. Stando a quanto riporta il Mirror, i genitori della Principessa del Galles - Carole e Michael Middleton - sarebbero in bancarotta ed incapaci di assolvere ai debiti contratti negli anni con l'azienda di famiglia, la Party Pieces. A quanto pare la coppia deve più di 260mila sterline alla società Interpath Advisory, incaricata di gestire l'insolvenza dell'azienda, che si somma ai due milioni e mezzo che i creditori richiedono ancora a gran voce. Creditori che hanno sollevato una clamorosa protesta già in passato tanto da aver tappezzato tutta la contea di Blackbury (dove i due vivono) di manifesti diffamatori.