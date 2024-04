Shakira dimentica Piqué con Lucien Laviscount ma gli amici sono preoccupati

Archiviato Gerard Piqué, Shakira è pronta per un nuovo amore. La cantante colombiana si sarebbe invaghita di Lucien Laviscount, diventato noto grazie al ruolo di Alfie nella serie tv Emily in Paris . A quanto pare l'artista avrebbe scelto personalmente l'attore come protagonista del videoclip della sua ultima canzone, Punteria .

Flirt in corso tra Shakira e Lucien Laviscount

Il loro avvicinamento però - stando agli amici di lei - potrebbe essere pericoloso per via dei precedenti amorosi dell'attore britannico classe 1992. Laviscount, infatti, sarebbe propenso a lasciarsi coinvolgere dalla cantante solo per fama. Per questo gli amici più cari di Shakira l'avrebbero già messa in guardia.

La storia tra Shakira e Lucien Laviscount

Al Daily Mail gli amici di Shakira hanno confermato che lei e Lucien stanno insieme, ma al momento non sono ancora "molto coinvolti", con grande sollievo di chi è più vicino alla musicista. "Shakira desidera disperatamente innamorarsi, ma i suoi amici sono preoccupati perché Lucien è diventato famoso frequentando donne che erano tutte meno famose di Shakira. Sanno che Lucien è un rimpiazzo", ha rivelato una fonte al Daily Mail, assicurando che la cantante non ha ancora superato del tutto la rottura con Piqué.