Harry indeciso: "Vuole fare pace con William e Kate ma ha paura di Meghan"

Il Principe Harry sta per tornare a Londra, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall'esperto reale Tom Quinn, "Harry e Meghan stanno passando notti insonni pensando a cosa dovrebbero fare quando Harry visiterà il Regno Unito. Il Duca di Sussex dovrà fare qualcosa per riconoscere le grandi difficoltà che la sua famiglia sta affrontando, ma non vorrà fare o dire nulla che possa sembrare che stia facendo venire meno il suo sostegno alla moglie Meghan".

Il Principe Harry vuole fare pace con William e Kate

A detta di Tom Quinn, il Principe Harry vorrebbe fare pace con la sua famiglia, però non vorrebbe fare un torto alla moglie Meghan: "Harry vorrebbe ricostruire il rapporto con sua cognata Kate, con il fratello William e con il padre Carlo. Vede le cose con molta più calma ora che ha avuto la possibilità di dare la sua versione nel libro Spare e in varie interviste, ma non sa come fare senza escludere Meghan".

Meghan Markle vuole le scuse da Kate Middleton

A complicare le cose, il fatto che Meghan Markle non sarebbe intenzionata a fare un passo verso Kate Middleton: l'ex attrice pretende le scuse. "William pensa che tutta questa faccenda sia una tempesta in una tazza di tè. Non riesce a comprendere come mai suo fratello non riesca a superare quello che è solo un tipico battibecco tra fratelli. Meghan e Harry si sentono feriti dal modo in cui sono stati trattati quando erano membri attivi della famiglia reale, ma anche William e Kate sentono di essere stati trattati male quando Harry e Meghan se ne sono andati e Harry ha pubblicato Spare".