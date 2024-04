Il commento di Re Carlo su Meghan Markle che ha fatto arrabbiare il Principe Harry

Harry "infuriato con Re Carlo per un commento su Meghan Markle"

A quanto pare Harry voleva informare suo padre della sua intenzione di sposare Meghan Markle ma il fratello William aveva già spifferato tutto al padre. Durante il confronto tra Harry e Carlo, William sarebbe intervenuto con un avvertimento: "Sei sicuro, Harold?", invitandolo implicitamente a rinunciare all'impegno con l'americana. Ma il problema più grande si sarebbe verificato quando Charles avrebbe detto a Harry che non avrebbe potuto sostenere finanziariamente Meghan per via delle sue responsabilità nei confronti di Camilla, William, Kate e i loro bambini. Il Re avrebbe ribadito di "non potersi permettere di pagare Meghan in futuro".