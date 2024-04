Belen parla di corna e soldi, così ha perdonato Stefano De Martino

Belen Rodriguez è tornata a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino. "Che cosa mi sarei augurata dieci anni fa per il futuro? Altri figli, perché Santiago era già nato. - ha dichiarato in un'intervista a Stasera c'è Cattelan su Rai2 - Poi più o meno la vita che sto facendo adesso, ma con meno corna ovviamente. Sono una persona ottimista e che scorda, io non ti perdono perché sono buona, ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Non mi rimangono legate al dito, mi arrabbio lì per lì e poi lascio andare".

L'intervista di Belen Rodriguez a Stasera c'è Cattelan "Se le chiacchiere della gente mi feriscono? All’inizio sì. Io bazzico il mondo dello spettacolo da quasi 20 anni e poi uno ci fa un po’ l’abitudine. Quando ho iniziato non sapevo cosa sarebbe successo. - ha spiegato Belen ad Alessandro Cattelan - La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio'".

Belen commenta il matrimonio di Cecilia Rodriguez Belen ha poi scherzato sull'imminente matrimonio di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. "Le ho detto di non farlo", ha affermato ridendo la soubrette, che sarà damigella d'onore dell'evento. "Io credo in un rapporto di lunga durata, con rispetto e sincerità. Mi auguro questo anche per me".

Il rapporto di Belen con i soldi Belen ha infine confidato: "Rapporto con i soldi? Sono un disastro, ho speso molto più di quello che avrei dovuto spendere. In passato non ho dato il valore giusto ai soldi e c'è chi se n'è approfittato".

