Harry infuriato con Re Carlo: un commento su Meghan lo ha fatto esplodere

Harry e la vita con Meghan in California

Del sovrano però i tabloid sono tornati a parlare anche per un'altra questione riguardante il suo rapporto con il secondogenito Harry, che è andato a vivere in California con la moglie Meghan dopo la loro rinuncia ai loro doveri reali avvenuta nel 2020. Stando a quanto riportato dalla stampa Harry sarebbe pronto a tornare più spesso nel Regno Unito per stare vicino alla famiglia in un momento così complicato, ma sarebbe ancora irritato con il padre per un episodio (citato nel libro 'Our King' dello scrittore Robert Jobson) avvenuto il giorno in cui gli annunciò il suo fidanzamento con Meghan.

Perché Harry è infuriato con Re Carlo III

Una notizia che non sarebbe stata accolta con favore dal fratello William ("Sei sicuro?" è quello che gli avrebbe detto) né tantomeno da Carlo, il quale avrebbe lasciato intendere al suo secondo che "non poteva permettersi di pagare per Meghan in futuro" considerando gli impegni obblighi finanziari già assunti nei confronti di Camilla, William, Catherine e dei loro figli. Una frase, questa, che avrebbe mandato su tutte le furie Harry il quale avrebbe poi sposato comunque Meghan andando a vivere con lei negli Stati Uniti.