Giulia De Lellis e Damante di nuovo insieme? Il commento di Chiara Nasti fa impazzire i fan

Ennesimo colpo di scena tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'ex coppia di Uomini e Donne , tra le più amate del piccolo schermo, è tornata a farsi vedere insieme. Per molti un ritorno di fiamma visto che entrambi sono single: Giulia ha chiuso la sua lunga relazione con il rampollo Carlo Beretta , Damante ha detto addio all'attrice Elisa Visari. Per il momento i diretti interessati non proferiscono parola ma il commento di Chiara Nasti, amica della De Lellis, ha fatto impazzire i fan dei Damellis.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Il commento di Chiara Nasti

La moglie di Zaccagni ha commentato con fare malizioso le ultime foto di Giulia De Lellis: "Hai la faccia più rilassata amica ahahah", ha scritto Chiara Nasti. Per molti un chiaro riferimento alla reunion con Andrea Damante, che l'influencer di Pomezia ha rivisto in questi giorni a Milano. "Anche Chiaretta è una Damellis", hanno notato alcuni follower. "È il botox sorelle", si è affrettata a replicare Giulietta ma per molti gatta ci cova e non resta che attendere nuovi sviluppi...