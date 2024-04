Lando Norris, chi è la fidanzata "segreta" pizzicata a Montecarlo (ex di una stella della Liga)

Nel corso della finale del torneo di Montecarlo tra Tsitsipas e Ruud (che si è conclusa con la vittoria del tennista greco), il pilota della McLaren Lando Norris è stato pizzicata in tribuna. Al suo fianco c'era Magui Corceiro , attrice e modella portoghese, già nota per essere stata fidanzata con un calciatore connazionale, stella della Liga .

Magui Corceiro e la storia d'amore con Joao Felix

Magui Corceiro è stata a lungo fidanzata con l'attaccante del Barcellona Joao Felix. Nei mesi scorsi era stata già beccata al fianco di Norris, che dichiarò che i due erano solo amici. Sembrerebbe che in quel momento la 21enne portoghese fosse ancora fidanzata con il talento del Barcellona, in prestito dall'Atletico Madrid. I due ora sembrano non nascondersi più.